A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisa desde a manhã desta terça-feira, 10, a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) começou a ser lido no período da tarde, pouco depois das 15h.

Qualquer que seja o parecer do relator sobre a denúncia e o resultado da votação na CCJ, a decisão final será tomada em votação no plenário da Casa. Para que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal (STF) a iniciar as investigações contra Temer, Padilha e Franco são necessários o mínimo de 342 votos favoráveis dos deputados.

Acompanhe ao vivo:

Da Redação e Agências Relator recomenda rejeição da denúncia contra Temer; siga ao vivo

