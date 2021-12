Relator entrega ao Conselho voto pela cassação de Cunha

O deputado Marcos Rogério (PDT-RO) entregou na manhã desta terça-feira, 31, ao Conselho de Ética da Câmara, o relatório e próprio voto com pedido de cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afastado desde o dia 5 deste mês pelo Supremo Tribunal Federal.

No documento recebido pelo presidente do órgão, José Carlos Araújo (PR-BA), o relator do processo de cassação do deputado alega a falta de decoro parlamentar de Cunha por ter mentido à CPI da Petrobras no ano passado ao dizer que não tinha contas no exterior.

Com isso, Marcos Rogério argumenta que as contas vinculada a Cunha na Suíça foram omitidas por terem sido, conforme as investigações da Procuradoria-Geral da República, abastecidas em parte com recursos provenientes de esquema de corrupção na Petrobras.

A votação no conselho deve ocorrer na primeira semana de junho, caso não haja reviravoltas. Um possível motivo de cancelamento da votação é a anulação de parte do trabalho do Conselho pelo presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), aliado de Cunha e que já deu decisões que favoreceram o peemedebista.

Após a votação no Conselho, o caso de Cunha pode seguir para o plenário da Câmara, porém, há dúvida se isso ocorrerá caso o Conselho aprove apenas uma punição branda, como desejado pelos aliados do peemedebista. Caso chegue no plenário, Cunha só perde o mandato se pelo menos 257 dos 512 deputados votem a favor de sua cassação.

