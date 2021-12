Relator do TSE valida provas contra Nilo

Um relator do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou as medidas de busca e apreensão executadas pela Polícia Federal no gabinete e residência do deputado estadual Marcelo Nilo (PSB), em setembro do ano passado, durante 'Operação Opinião'. A decisão é de 10 de maio. Nilo disse estar "tranquilo" (leia abaixo) e informou que já recorreu da decisão ao Pleno da corte.

A Polícia Federal (PF) e Ministério Público Eleitoral (MPE) apuram suposto crime eleitoral de falsidade ideológica e de caixa 2 cometido pelo deputado, seu genro Marcelo Dantas Veiga, o sócio da Bahia Pesquisa e Estatística - Babesp, Roberto Pereira Matos, além do envolvimento da Leiaute Comunicação.

Em dezembro do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) anulou por 6 votos a 1 as buscas e apreensões realizadas na operação. Na prática, o TRE anulou a ação da PF. Em janeiro deste ano, contudo, a Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA) ajuizou recurso especial para garantir a validade das medidas de busca e apreensão executadas em operação. O TSE, então, acatou o pedido da PRE.

Com a decisão, que será submetida ao Pleno da Corte, o MPF poderá utilizar as provas colhidas na operação para, caso venham a ser confirmadas, "oferecer a denúncia por crime eleitoral, dando início ao processo judicial que pode resultar na condenação dos envolvidos", disse em nota o MPF.

"Os fatos apurados envolvem possível captação de recursos a título de supostos pagamentos por pesquisas eleitorais, mas cujos valores tiveram possivelmente outro destino, como a campanha de Nilo ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014", conclui a nota.

Procurado por A TARDE, Marcelo Nilo, disse estar tranquilo e que tem certeza de que mais uma vez será provada sua inocência. "Isso não me preocupa. O Pleno ainda vai decidir. Estou muito tranquilo da minha inocência", disse o deputado.

adblock ativo