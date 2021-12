Relator do mensalão condena Dirceu, Genoino e Delúbio

O relator da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, votou nesta quarta-feira, 3, pela condenação por corrupção ativa do ex-ministro José Dirceu, do ex-presidente do PT José Genoino e do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares.

Dirceu, apontado pelo Ministério Público Federal como "chefe da quadrilha" responsável pelo suposto esquema, é acusado de negociar acordos de compra de apoio parlamentar para o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O conjunto probatório contextualizado pela realidade fática, ou seja, os pagamentos efetuados por Delúbio Soares e Marcos Valério aos parlamentares com os quais Dirceu mantinha reuniões frequentes o coloca em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa, como mandante das promessas e pagamentos das vantagens indevidas aos parlamentares que viessem a atender propostas de seus interesses", disse Barbosa durante a leitura de seu voto.

O ex-chefe da Casa Civil, que deixou o ministério atingido pelas denúncias, também teve seu mandato de deputado federal cassado por conta do escândalo.

O relator também condenou Marcos Valério por corrupção ativa e votou ainda pela condenação dos ex-sócios de Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, do então advogado do publicitário Rogério Tolentino e da então diretora administrativo-financeira de uma das empresas de Valério Simone Vasconcelos.

Ele absolveu a gerente financeira da empresa de Valério na época Geiza Dias e o ex-ministro dos Transportes Anderson Adauto, por falta de provas.

Depois de Barbosa, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, iniciou a leitura do voto sobre o chamado "núcleo político" do esquema, que envolveria desvio de recursos públicos para a compra de apoio político ao governo do ex-presidente Lula no Congresso.

Denunciado em 2005, o chamado mensalão tornou-se a pior crise política dos oito anos de governo Lula.

adblock ativo