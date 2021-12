Relator da Reforma da Previdência divulga primeiro balanço de votos

O deputado Arthur Maia (PPS-BA) afirmou nesta quarta-feira, 24, que seria temerário levar a reforma da previdência para votação sem expectativa de atingir em torno de 320 a 330 votos, mas avalia que "sem dúvida, o número que o ministro Marun traz é extremamente favorável". Segundo Maia, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, mapeou "aproximadamente 275 votos certos e entre 55 e 60 deputados indecisos".

Mais tarde, o ministro Marun confirmou que tem tabelas com estimativas e que teria conseguido reverter o voto de 25 parlamentares em favor do texto. Questionado se terá os 308 votos necessários para aprovação foi enfático: "Nós teremos esse número e ainda em fevereiro colocaremos em votação e seremos vitoriosos".

Arthur Maia é relator da reforma na Câmara dos Deputados e expôs que ainda são discutidas possíveis mudanças no texto, que só serão feitas se resultarem em votos para aprovação. "Os pontos essenciais do projeto são o fim dos privilégios e a estipulação de uma idade mínima, se não mudar isso e trouxer votos, podemos absorver as mudanças", reforçou.

O relator explicou que as alterações ao texto aprovado em Comissão Especial da Câmara e que vai ser analisado em Plenário têm que ser feitas a partir de uma emenda aglutinativa, a qual ele faria uma indicação favorável. "Não poderei eu ser o autor da proposta, pois não posso fazer emendas aglutinativas ao meu próprio parecer".

Entre as reivindicações em análise estão a da "bancada da bala" na Câmara, que pede condições especiais de aposentadoria para policiais. Marun negou que tenha sido procurado por algum integrante da bancada, mas ressaltou estar aberto ao diálogo. "Queremos receber propostas consequentes, que venham buscar aprimoramento" e concluiu: "não recebi proposta consequente e não avançamos nisso".

Quanto à data da votação, o relator entende que é uma atribuição do presidente da Câmara, o democrata Rodrigo Maia, e salientou que o governo nunca estudou o adiamento para novembro. "Essa hipótese de novembro foi afastada, inclusive se questionou na reunião, de onde teria saído essa informação que não tem origem oficial", afirmou. A estimativa é que se comece a votar a reforma dia 19 de fevereiro.

Dia do aposentado

O governo publicou vídeos lembrando o Dia do Aposentado, comemorado dia 24 de fevereiro. Michel Temer confirmou a votação da reforma para fevereiro.

Os ministros Carlos Marun (Secretaria de Governo) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) também gravaram e defenderam a reforma como garantir o pagamento das aposentadorias e pensões nos próximos anos e destacaram que, no Brasil, diversos estados tem ou terão problemas com as contas da previdência.

