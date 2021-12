Relator da comissão anuncia parecer favorável ao impeachment

O relator da comissão especial do impeachment, deputado Jovair Arantes (PTB-GO) anunciou à bancada do seu partido que apresentará parecer favorável ao pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Segundo o jornalFolha de S.Paulo, o anúncio foi feito nesta quarta-feira, 6, e deve ser oficializado durante a leitura do parecer na comissão especial do impeachment, na Câmara.

Arantes ratificará a acusação de que Dilma cometeu crime de responsabilidade com as "pedaladas fiscais", uso de dinheiro de bancos federais para cobrir despesas do Tesouro Nacional, e a autorização de créditos suplementares sem autorização do Congresso.

Com mais de 130 páginas, o relatório de Arantes será votado pela comissão especial na segunda-feira, 11.

Para a autorização da abertura do processo, são necessários pelo menos 342 dos 513 votos dos deputados.

