Relator da ação de Bolsonaro contra 'toque de recolher na Bahia' critica presidente

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), escolhido como relator da ação de inconstitucionalidade apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro para tentar derrubar decretos dos governos da Bahia , Distrito Federal e Rio Grande do Sul que endureceram as restrições à circulação de pessoas diante da nova escalada da Covid-19, criticou o presidente em entrevista para o G1 e afirmou que a decisão sai ainda nesta terça-feira, 23.

Ao blog da jornalista Andréia Sadi, Mello afirmou que ainda esta avaliando algumas questões técnicas sobre o tema e que por se tratar de uma decisão monocrática, deve finalizar o relatório ainda hoje.

O ministro também foi duro ao dizer que não deveria ser “possível prevalecer uma visão totalitária” sobre o tema e que o presidente deveria estar coordenando e auxiliando os estados em vez de promover embates.

"O presidente deveria estar coordenando as medidas, eu bateria palmas. Mas não está, está negando, partindo para esse negacionismo que é só prejudicial para a população. O exemplo vem de cima e não tem vindo”, disse.

Na ação movida pelo pelo presidente, Bolsonaro diz que as reduções ao horário de funcionamento de atividades consideradas não essenciais e os "toques de recolher" decretados pelos governos estaduais são "uma decisão política desproporcional" e pede que o supremo mantenha "o mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando a subsistência pessoal e familiar”.

