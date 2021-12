Relator dá 30 dias para entidades se manifestarem sobre PDDU e Louos

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano determinou prazo de 30 dias para manifestações sobre a ação direta de inconstitucionalidade (Adin), do qual é relator, que suspendeu efeitos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos) aprovados na gestão do ex-prefeito João Henrique.

Entidades, associações e órgãos de classe considerados “amigos da corte” deverão se pronunciar com documentação técnica. O mesmo deve acontecer com Prefeitura de Salvador, que neste prazo deve apresentar memorial referente à proposta de modulação acordada entre a gestão municipal e o Ministério Público Estadual.

Após este prazo, o relator da Adin prepara seu voto. Em seguida, a matéria será votada pela corte.Pelo acórdão publicado na sexta, 16, estão suspensas concessões para construção já expedidas e pedidos de autorização em processamento., “O município deve adotar as medidas necessárias ao efetivo cumprimento desta decisão”, diz o documento.

Paralisadas

"Neste caso, estão obras do governo estadual como as avenidas 25 de Março e Gal Costa (ligação da BR-324 à avenida Paralela) e do Parque Tecnológico do Estado", informa Livia Gabrieli, superintendente de Gestão Territorial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado.

Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), Paulo Câmera, duas obras do centro da capital baiana estão em fase de licitação. Além disso, dois outros alvarás tramitam na Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). "“O setor jurídico vai analisar a situação destes pedidos e das licitações. Na próxima segunda-feira terei uma definição"”, disse o secretário.

Mal estar

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Mário Hirs, concedeu audiência ao prefeito ACM Neto que foi solicitar celeridade no julgamento do mérito da Adin. Segundo fontes do TJ-Ba, têm causado mal-estar na corte as acusações da administração municipal de que o Judiciário paralisa a cidade com a tramitação da ação. O fato é que o desembargador Mário Hirs não permitiu acesso da imprensa à reunião, nem foi à ante-sala do gabinete para ser fotografado com o grupo do prefeito. Entretanto, na saída da reunião, ACM Neto mostrou-se otimista com a reunião e disse acreditar que a matéria possa ir a votação em 50 dias.

O prefeito explicou que pretende visitar todos os desembargadores para explicar os objetivos e a necessidade da modulação.“ "Vamos encontrar uma saída satisfatória que permita que a cidade possa retomar o curso normal de desenvolvimento econômico", afirmou.

O prefeito destacou ainda, que esta indefinição impacta no aumento de desemprego em Salvador, com a suspensão de vários empreendimentos que estão com pedidos autorizados pela Sucom.

A expectativa de ACM Neto é que a votação na Justiça baiana seja positiva para a proposta de modulação, com a manutenção de alguns artigos do PDDU e da Louos, apresentada pela Prefeitura e Ministério Público.

*Colaborou Regina Bochichio

