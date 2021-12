Relator Benjamin comete gafe e chamar Gilmar Mendes de Michel

O relator do processo contra a chapa Dilma - Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Herman Benjamin, cometeu um gafe durante o julgamento nesta quinta-feira, 8. Ele trocou o nome do presidente do TSE, Gilmar Mendes.

Ao se referir a Gilmar, o ministro chamou o colega de Michel, mas percebeu o erro e não chegou ao falar o sobrenome "Temer". Herman pediu desculpas e se explicou: "O outro também é presidente".

