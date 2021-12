Relator apresenta parecer sobre PEC dos gastos na AL-BA nesta terça-feira

A expectativa na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 21, recai sobre o parecer do deputado Joseildo Ramos (PT) acerca da polêmica PEC dos gastos, proposta de emenda constitucional que altera o Artigo que trata da prerrogativa do Legislativo em aprovar leis que mexam com o orçamento do Executivo.

O presidente da Casa, Ângelo Coronel (PSD), já disse que colocará a PEC em votação assim que os vetos do governador Rui Costa (PT), que estão sobrestando a pauta, sejam apreciados pelos deputados. Mas na semana passada, Rui deixou claro que era contra a PEC, mandando um recado para a base.

Com isso, apesar de sempre ter defendido a alteração na Constituição, não se sabe se o parecer do deputado governista Joseildo será pelo acatamento ou não da PEC.

A TARDE apurou que prepostos do governo estariam ligando para cada um dos deputados da base. “Ninguém me pressionou pois eu não me daria a esse tipo de exposição. Não fui admoestado por ninguém”, diz Joseildo. Ele disse que não mudou sua posição, mas que quer estudar melhor o texto da PEC e alterar alguns pontos que sejam “inconstitucionais”.

A PEC dos gastos foi apresentada pelo deputado oposicionista Luciano Ribeiro (DEM), mas obteve assinaturas de 51 dos parlamentares, de situação e oposição, por se tratar de um dos anseios mais pujantes da Casa. Na prática, a PEC altera o Artigo 77 da Constituição estadual adequando-a à Constituição Federal.

A Constituição Estadual diz que são de “iniciativa privada” do Executivo “a organização administrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou redução de despesas”. Ou seja, deputados não podem criar leis que venham a mexer nos cofres do governo. Na Constituição Federal não há essa prerrogativa específica. A PEC estaria realizando a adequação e permitindo que deputados apresentem projetos que criem gastos contanto que os recursos estejam previstos nas rubricas orçamentárias.

