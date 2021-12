O deputado Jovair Arantes (PTB-GO), relator do processo de impeachment, acatou o pedido para dar prosseguimento ao processo que visa ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff por crimes de responsabilidade. O pedido foi apresentado pelos advogados Miguel Reale Junior, Janaina Paschoal e Hélio Bicudo.

Na conclusão do parecer, que foi lido na comissão da Câmara que analisa o pedido, Arantes afirma que o pedido "preenche todas as condições jurídicas e políticas relativas à sua admissibilidade". No documento, o relator afirma ainda que "não são pertinentes as diligências, a oitiva das testemunhas e a produção de provas ao juízo preliminar desta Casa, sendo relacionadas ao juízo de mérito, vale dizer, à procedência ou improcedência da acusação".

Mesmo não tendo analisado o mérito da denúncia, o relator concluiu que existem "outras questões de elevada gravidade". O parecer tem 128 páginas e Arantes analisou todos os pontos da denúncia. "A magnitude e o alcance das violações praticadas pela Presidente da República, em grave desvio dos seus deveres funcionais e em quebra da grande confiança que lhe foi depositada, justifica a abertura do excepcional mecanismo presidencialista do impeachment, na medida em que resultou na usurpação de uma das funções mais importantes do Parlamento relativas à deliberação das leis orçamentárias e ao controle legislativo sobre os limites dos gastos públicos, e que objetiva a proteção do erário público", diz trecho do parecer que a Agência Brasil teve acesso.

Finalizada a leitura do parecer, será concedida vistas coletivas de duas sessões legislativas e, de acordo com o cronograma de trabalho da comissão, o colegiado retomará os trabalhos na próxima sexta-feira (8) para discutir o parecer. O início da votação do relatório está marcado para a próxima segunda-feira, 11, a partir das 17h.

Confira a íntegra do parecer do deputado Jovair Arantes.

Veja ao vivo:

Agência Brasil Relator acata pedido para dar prosseguimento ao impeachment

