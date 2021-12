Relação de possíveis candidatos tem dois baianos

Na lista que corre em Brasília com o nome de 14 possíveis candidatos à sucessão de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na presidência da Câmara dos Deputados estão dois baianos: Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Casa, e José Carlos Aleluia, do DEM.

O democrata confirmou, nesta sexta-feira, 8, que seu nome está colocado na disputa e que está buscando a unidade para construir uma candidatura independente.

"Não sou um candidato alpinista, não tenho compromisso com o erro nem com o passado", avisa Aleluia, que trabalha para formar um bloco de apoio integrado pela "antiga oposição" (DEM, PSDB, PMDB, PPS) e a "nova oposição" (PP, PDT, PSdoB, Rede, PSOL).

Embora citado na lista de prováveis sucessores de Cunha, o deputado tucano Antônio Imbassahy negou nesta sexta, em entrevistas a duas rádios da Bahia, qualquer movimentação sua ou do seu partido neste sentido.

"O que tem que ter, agora, na Casa, é muita responsabilidade e serenidade na escolha de um nome que tenha o passado tranquilo e absolutamente limpo, e que possa restabelecer a paz no Legislativo", defendeu Imbassahy, que cobrou "juízo" dos pares na eleição do novo presidente da Câmara.

