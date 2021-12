Regime especial já concluiu trabalho em 20 dos 99 cartórios

O regime especial de trabalho que, por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), transferiu temporariamente, a partir do início de junho, cerca de 200 servidores do 2º Grau para os 99 cartórios de Salvador (que formam o 1º Grau) tem apresentado resultados acima do esperado, conforme a Corregedoria de Justiça da Bahia.

Tanto que o trabalho de organização da papelada já foi concluído em 20 dos 99 cartórios. A portaria do CNJ previa que o regime especial de trabalho seguisse até dezembro, mas pelo ritmo a conclusão deve ocorrer em outubro.

O balanço do regime durante o mês de junho indica que 76.258 atos foram praticados pelas equipes de servidores deslocados. Desses, merecem destaques os quase 30 mil processos triados, as dez mil petições juntadas em processos, os 9.778 processos organizados nas estantes e as 3.702 baixas de processos.

A organização nos cartórios judiciais é considerada fundamental para a agilização na tramitação dos processos.

A juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, titular da 8ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Salvador, enviou ofício ao corregedor José Olegário Caldas comunicando que a equipe enviada ao seu cartório havia concluído o trabalho no dia 10 de julho e agradeceu a ajuda.

