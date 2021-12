Reforma vai proporcionar economia de R$ 50 milhões a Camaçari, diz Elinaldo

O prefeito eleito de Camaçari, Antonio Elinaldo (DEM), afirmou nesta segunda-feira, 28, que a reforma administrativa proposta por ele vai proporcionar uma economia de R$ 50 milhões por ano. O projeto de lei da reforma administrativa que pretende implantar a partir de janeiro de 2017 foi apresentado nesta terça em coletiva de imprensa em Camaçari.

Segundo a proposta, o número de secretarias vai ser reduzido de 20 para 13, além de estarem previstos extinção de cargos em comissões e funções de confiança e incorporação de órgãos pelas novas pastas. A proposta, que foi encaminhada hoje pelo prefeito Ademar Delgado (PCdoB) a pedido de Elinaldo, vai tramitar em regime de urgência para ser aprovada ainda esse ano. "A grave crise econômica que o Brasil atravessa exige dos gestores a redução do tamanho da máquina pública. Optamos por economizar para investir mais no cidadão, em obras de saúde, educação, assistência social e infraestrutura", disse Elinaldo.

Segundo ele, a nova estrutura tem por base três diretrizes: gestão estratégica dos serviços prestados pela administração pública; eficiência dos órgãos e entidades do município seguindo a visão de utilização dos recursos com qualidade, transparência e controle; e foco no desenvolvimento econômico e urbano.

