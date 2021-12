Reforma ministerial desgasta o PMDB, diz Geddel

Presidente do PMDB-Bahia e secretário nacional da legenda, o ex-ministro Geddel Vieira Lima acha o maior prejudicado na reforma ministerial é justamente o seu partido. "Essa prosopopéia toda, essa desgaste brutal para o PMDB, sendo vinculado ao mais desavergonhado fisiologismo, é para a bancada ter dois deputados no Ministério", criticou, classificando o fato de Dilma dar mais um pasta para um deputado carioca "é a tentativa do Menino do Rio, (o deputado Leonardo Picciani PMDB-RJ) se consolidar como liderança da bancada, mas não altera nada. O PMDB e o governo continuarão com os mesmos problemas, é uma coisa que cria um ôba-ôba de dez dias, depois fica tudo como dantes no quartel de abrantes piorado".



Conforme o peemedebista o governo está fazendo "galinha gorda" ministerial até uma pasta importante como a saúde. "(Quem participa) é gente que não tem tradição e vínculos com o PMDB, que passa para a opinião pública essa sensação de um governo que entrou no mercado persa. Eu lamento profundamente e vou continuar minha luta no PMDB para que a gente chegue no congresso do partido em novembro, quando os poucos deixarão de opinar e todo o partido, mais de quatro mil, opinarão, para a gente deixar claro a nossa repulsa partidária contra meia dúzia de fisiológicos que aproveita esse momento de dificuldade do governo para meter o PMDB nesse escândalo horroroso".

