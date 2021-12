Reforma da Previdência é defendida durante cerimônia no Congresso

A cerimônia de abertura dos trabalhados de Legislativo Nacional, nesta segunda-feira, 5, reuniu além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e Senado Federal, Eunício Oliveira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Apesar da presença das autoridades, o Plenário da Câmara, onde o evento aconteceu, estava esvaziado de parlamentares.

Em nome do executivo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, levou uma mensagem do presidente Michel Temer, que foi lida pelo primeiro-secretário, deputado Giacobo (PR-PR). No texto, Temer diz que a crise foi superada e que a economia voltou a crescer. Também foram enumeradas ações do governo de 2017 e ressaltou fazer uma "agenda ambiciosa de reformas", como a trabalhista e do Ensino Médio, além de esforços para "consertar a Previdência".

"O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável", registra o texto, que ainda avalia que a reforma "responde à nova realidade demográfica de nosso país e da sustentabilidade ao sistema previdenciário". Após a leitura, houve uma pequena manifestação de deputados da oposição, que gritavam Fora Temer".

Para Rodrigo Maia, o ano legislativo se inicia com antigos e novos desafios. Maia destacou a reforma trabalhista e a regulamentação da terceirização, aprovados no ano passado, e previu que em 2018 os números da economia serão mais favoráveis do que os registrados em 2017. Como não podia ser diferente, o presidente da Câmara repetiu a defesa que tem feito pelas mudanças nas regras da aposentadoria no Brasil. "A reforma vem pra garantir igualdade e é essa igualdade que a sociedade está esperando da política brasileira", afirmou.

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, por sua vez, ressaltou necessidade de cumprir pautas que reforcem o crescimento da economia e apoiou a reforma da previdência como caminho para o fim dos privilégios. Sobre as eleições deste ano, foi enfático: "A política é o único caminho e demonização de políticos e da política não serve a nenhum bom propósito".

Eunício foi firme ao pedir esforço pelo combate à violência e sugeriu a criação de um novo sistema nacional e unificado de segurança pública. O presidente do Congresso propôs o que definiu como "reforma da segurança pública", que começa, segundo ele, ainda nesta semana.

