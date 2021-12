Reforma da orla começará pela Barra, anuncia Neto

O prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), anunciou, nesta segunda-feira, 10, que está fazendo gestões em Brasília para liberar R$ 16 milhões do Prodetur, programa de investimento do Ministério do Turismo, para a modernização da orla de Salvador, no trecho que vai do Farol da Barra ao Clube Espanhol, em Ondina.

Esses recursos vão viabilizar a primeira etapa de remodelagem da orla com a ampliação do calçadão, mudança da estrutura viária, que passará a ser de mão única, nova iluminação e a instalação de barracas. O projeto de recuperação da orla prevê a instalação de 300 barracas em padrões e tamanhos diferenciados.

A informação foi dada em primeira mão pelo futuro prefeito durante encontro promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide Bahia), no Hotel Caesar Business. Segundo o democrata, os recursos já foram autorizados pelo ministério, mas não foram liberados, ainda, por que a prefeitura de Salvador está inadimplente no Cauc (Cadastro Único de Convênio), do Tesouro Nacional. ACM Neto adiantou, contudo, que espera equacionar a situação assim que assumir o governo.

A recuperação da orla foi um dos assuntos tratados pelo democrata no encontro que teve com a presidente Dilma Rousseff e o governador Jaques Wagner (PT), na semana passada, em Brasília. Aos empresários baianos que foram ouvir do futuro gestor quais as estratégias e os principais desafios que terá para governar a Capital, Neto informou que o governo do Estado tem planos ainda mais ambiciosos para a modelagem da orla de Salvador, que somam investimentos de mais de R$ 1 bilhão.

O futuro prefeito causou suspense ao comunicar, no encontro promovido pelo Lide Bahia, que a nova secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura será comandada por um representante da iniciativa privada, com perfil empreendedor, e que esta pessoa estava presente ao recinto. Apesar do burburinho que se formou, Neto não revelou o nome, que só será conhecido na próxima sexta-feira, quando anunciar os demais integrantes do seu secretariado . Mas a notícia agradou em cheio os empresários.

Ao criar a nova secretaria, Neto explicou que buscou inovar em duas frentes: promover o turismo e a cultura como elemento motriz para o empreendedorismo e a economia criativa, de um lado, e criar uma estrutura capaz de atrair investimentos e fomentar negócios. Daí a opção, explicou o democrata, de escolher um executivo da iniciativa privada para comandar a pasta, já que nos últimos governos o turismo, em Salvador, foi dissociada da cultura em suas múltiplas manifestações, sendo focada essencialmente no Carnaval e tendo à frente secretários mais ligados ao entretenimento.

ACM Neto também reafirmou o compromisso assumido durante a campanha de instalar uma agência de negócios, a Salvador Negócios, que terá a função de atrair investimento e "vender" a cidade dentro e fora do país. A Agência, conforme explicou, será feita em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Associação Comercial, Federação do Comércio e com o Trade Turístico. A Lide Bahia encaminhou a ACM Neto um documento propondo "um novo modelo de desenvolvimento para Salvador", com sugestões para um trabalho conjunto.

