Reforma dá mais espaço a aliados de Rui

As mudanças feitas pelo governador Rui Costa (PT) no primeiro escalão do seu governo apaziguaram os ânimos da base dele em função das pressões feitas por aliados, avaliam pessoas próximas ao gestor estadual. Rui anunciou cinco mudanças no secretariado, com destaque para o ex-governador Jaques Wagner (PT), que assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico (SDE), e o deputado federal Fernando Torres (PSD), que comandará o Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Além deles, José Vivaldo Mendonça (PSB) assume a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Olívia Santana deixa a pasta de Políticas Para Mulheres (SPM) – comandada agora por Julieta Palmeira (PCdoB) – e vai para a pasta de Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

As mudanças anunciadas por Rui dão mais espaço a aliados que pleiteavam maior participação. A Sedur, antes comandada pelo petista Carlos Martins, era demandada há algum tempo pelo PSD, que queria também o comando da Conder. O senador Otto Alencar (PSD), presidente estadual da legenda, nega que tenham havido pressões.

"Somos aliados, houve diálogo. O governador acenou com a possibilidade de participação, nos reunimos e chegamos ao nome do Fernando", diz ele, negando que tenha pleiteado a Conder.

O PSB, que também buscava por mais espaço, também ficou satisfeito e considera a pasta de Ciência e Tecnologia estratégica, segundo fontes do partido. A pasta tinha como titular o acadêmico Manoel Mendonça. Além disso, o PSB aposta na boa relação de Wagner com José Vivaldo para que a pasta ganhe protagonismo na gestão estadual.

Mudanças

Com a ida para a SDE, Wagner, que é investigado na Operação Lava Jato, ganha foro privilegiado e não pode ser julgado em primeira instância. Jorge Hereda, que comandava a pasta, vai assumir a Bahia Invest.

Outra mudança será na Secretaria de Meio Ambiente, já que o ex-secretário Eugênio Spengler pediu demissão. Para o lugar dele, está sendo sondado o nome de Carlos Martins, que é especulado também na Conder, uma vez que José Lúcio Machado também pediu para deixar o comando do órgão para cuidar da saúde.

Rui havia anunciado o nome de Abal Simões Magalhães, servidor de carreira da Conder, mas voltou atrás após serem divulgados posicionamentos dele em redes sociais contra o PT, inclusive chegando a se posicionar favorável à prisão dos ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff.

adblock ativo