Reforma administrativa de Rui Costa é aprovada

A reforma administrativa apresentada pelo governador eleito Rui Costa (PT) foi aprovada na noite desta quarta-feira, 10, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Os deputados da oposição tentaram obstruir a sessão, mas 33 parlamentares votaram a favor da proposta.

Servidores da Bahiatursa, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) acompanharam a sessão nas galerias do plenário. Eles estão preocupados com demissões por conta da extinção desses órgãos. Esse, inclusive, foi um dos argumentos usados pela oposição para tentar impedir a votação, mas a maioria dos deputados da base governista garantiram a aprovação do projeto.

A reforma administrativa prevê a extinção de seis secretarias e criação de três, reduzindo o número de pastas e possibilitando uma economia anual de R$ 200 milhões.

