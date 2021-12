Reforma administrativa da prefeitura de Salvador é aprovada

A reforma administrativa da prefeitura de Salvador foi aprovada na Câmara Municipal nesta terça-feira, 9. O prefeito ACM Neto, anunciou na sexta-feira, 5, a criação de três secretarias, extinção de uma autarquia e uma empresa e o corte de pelo menos R$ 30 milhões anuais com o pagamento de terceirizados da prefeitura, valor equivalente a 10% dos custos com tais funcionários.

Nem todos os vereadores votaram a favor. "A Prefeitura não teve o cuidado vir à Câmara Municipal de Salvador apresentar a reforma que propõe mudanças na estrutura administrativa do município. Impor um projeto dessa forma é açodamento. Votei contra principalmente pela forma como o projeto foi colocado", disse a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, em sua página no Facebook.

De acordo com o prefeito Neto, serão criados 144 cargos, o mesmo número de postos extintos. A promessa é que as mudanças não trarão nenhum custo adicional à prefeitura.

A administração municipal, que conta atualmente com 12 secretarias, passará a ter 15 pastas.

