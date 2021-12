Redução de 10% dos cargos de confiança na BA está no papel

No pacote de medidas baixado pelo governador Jaques Wagner (PT) para cortar as despesas e equilibrar as contas públicas está prevista a redução de 10% dos cargos de confiança e de 50% das autorizações para viagens nacionais e internacionais, bem como a suspensão de celebração de novos contratos de consultoria.



A meta da Secretaria da Administração (Saeb) é eliminar 1,3 mil vagas do total de 13 mil cargos comissionados atualmente existentes em órgãos da administração direta, indireta e empresas públicas.



O quantitativo dos postos a serem eliminados por unidades da administração pública ainda está sendo definido por cada gestor de área.



A Saeb não informou o valor da folha de pagamento dos servidores comissionados. Relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) mostra que o total da folha de pessoal do Executivo (efetivos, comissionados, redas...) é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão por mês e consumiu 87% da receita do Estado em 2012.



Reda - No pacote de cortes não foram incluídos os contratos via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O Tribunal de Contas do Estado (TCE) tem criticado o governo por privilegiar contratação de pessoal por Reda em vez de concurso público. Em 2012, o Estado alocou R$ 284 milhões para esse tipo de contrato.

A Saeb informa, no entanto, que o governo reduziu os redas em 50%. Saiu de 21 mil contratos, em janeiro de 2007, para 8,9 mil.



Já o número de servidores contratados por concurso aumentou nos últimos cinco anos. Ao todo, diz a Saeb, são 28 mil pessoas que ingressaram no serviço público estadual por concurso.



As áreas que mais realizaram concurso público no período foram a educação, a saúde e a segurança pública.

adblock ativo