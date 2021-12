Rede lança candidatura de Magno Lavigne em Salvador

Sem Célia Sacramento, o partido Rede Sustentabilidade lançou, em evento na noite desta segunda-feira, 18, a pré-candidatura de Magno Lavigne à prefeitura de Salvador. Presidente da União Geral dos Trabalhadores na Bahia (UGT/BA), ele desbancou internamente a ex-vice-prefeita da cidade e ex-candidata ao governo do Estado em 2018, que até nesta segunda falava publicamente dos seus desejos de concorrer ao cargo no próximo ano.

Sua estratégia de tensionamento, ao contrário do bordão que ela mesmo tornou celebre, não foi sucesso total desta vez. O partido, no entanto, nega que tenha ficado alguma rusga. Dirigentes da sigla afirmam que ela não participou da solenidade por estar fora de Salvador.

Alternativa

O lançamento da candidatura teve a presença da ex-senadora alagoana Heloísa Helena, uma das principais lideranças nacionais do partido. Participaram também o presidente municipal do PV, Eliel Souza, além de membros da cúpula do PSB e MDB, um indicativo de que Magno pode ser acompanhado por algum deles na chapa.

O advogado e líder de central sindical diz que sua candidatura chega para contrapor a polarização PT-DEM na capital baiana. Também não quer sair atacando nem um nem outro. “Não tem como não ver aspectos positivos no governo de ACM Neto e de Rui Costa. Mas todos os dois têm erros gravíssimos”, define.

Apesar de querer se ver distante dos antagonismos, é defensor do “Lula livre” e se diz um homem de esquerda. Sua bandeira também é trazer a sustentabilidade como principal fator para reduzir as desigualdades sociais.

Mulher e negra fora

Porta-voz da Rede em Salvador, Diego Cunha explica que Célia não foi escolhida candidata pelo fato de o partido querer vê-la disputando vaga na Câmara dos Deputados em 2022. Ela concorreu ao governo do Estado pela sigla no ano passado, além de ter tentado a prefeitura em 2016, as duas vezes sem êxito. Outra preocupação da legenda é o fato de ela ter ficado presa na cláusula de barreira. Com isso, fica sem fundo partidário e sem tempo de TV.

“A gente vai buscar junto à executiva nacional recursos para ajudá-lo [Magno]. Para o tempo de TV, estamos aberto a dialogar com os partidos e com quem esteja disposto a compor”, diz Cunha.

Já Heloísa Helena garante que, de “forma alguma”, o partido minimizou Célia ao escolher Magno. A ex-vice-prefeita carrega em si duas minorias sociais que têm entrado na mira dos partidos nas últimas eleições: é negra e mulher.

Lula-Bolsonaro

Ex-petista, Heloísa atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o comparou ao presidente Jair Bolsonaro durante sua passagem por Salvador. Para ela, os dois são apenas faces diferentes da mesma moeda.

“O problema é hoje a falsa polarização em torno de duas personalidades políticas que se alimentam, sobrevivem e se fortalecem da farsa do ódio um contra o outro”. Por isso, é necessário construir alternativas a essas forças políticas, na sua avaliação. “Não podemos aceitar a presunção dessas duas personalidades de ousarem achar que o mundo e a realidade giram em torno deles”, alerta.

