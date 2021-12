Recursos estrangeiros para Amazônia só virão após queda em desmatamento, diz Mourão

A retomada do investimento estrangeiro no Fundo Amazônia está condicionada às respostas do governo federal no combate ao desmatamento na região, afirmou nesta quinta-feira, 9, o vice-presidente Hamilton Mourão, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. As informações são do Poder 360.

Mourão, que está no comando do Conselho Nacional da Amazônia Legal, deu as declarações depois de reunião com investidores estrangeiros por videoconferência. Os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) também participaram.

De acordo com Mourão, não há data para que os investidores voltem a dar recursos para desenvolver e preservar a Amazônia. Ele afirmou, no entanto, que mantém conversas junto aos principais financiadores do Fundo - Noruega e Alemanha.

“Uma vez que a gente consiga apresentar dados consistentes, os recursos que estão lá serão novamente reabertos para os projetos relacionados ao desenvolvimento, proteção e preservação da Amazônia”, explicou o vice.

Salles foi alvo do Ministério Público Federal (MPF). O órgão pediu afastamento imediato do ministro sob acusação de atuar contra a preservação ambiental, que deveria ser interesse da pasta que ele comanda. O vice-presidente disse nesta quinta-feira que as críticas ao ministro são “injustas”.

Mourão também falou que “em nenhum momento” os investidores se comprometeram em dar dinheiro. Ele ainda declarou que “não há prazo” para o dinheiro voltar a entrar no país.: “A nossa avaliação: eles querem ver resultados. E qual é o resultado que nós podemos apresentar? É que haja efetivamente uma redução do desmatamento.”

O vice-presidente disse que, se o Brasil conseguir apresentar um resultado positivo em relação às queimadas no segundo semestre, “é algo que pode ser colocado na mesa de negociação e dizer: ‘Olha, estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês’”.

Ele defendeu algumas medidas de mitigação do desmatamento propostas pelo governo federal. Uma delas, o pagamento pela prestação de serviços ambientais. Outra, a regularização fundiária.

O presidente Jair Boslonaro editou a medida provisória nº910, que tratava da regularização fundiária, mas o texto já caducou no Congresso. Ficou conhecido entre ambientalistas como “MP da Grilagem”.

De um lado, o governo afirma que cadastrar as pessoas permitirá controle mais efetivo do desmatamento. De outro, ambientalistas dizem que o texto premiava grileiros que desmatavam para ocupar terras e, em seguida, garantiam o título de posse numa certeza de impunidade.

A ministra Tereza Cristina falou que houve uma “distorção” do teor da medida. Agora, o governo trabalha para tentar aprovar o PL (projeto de lei) nº 2.633/2020 decorrente desse texto.

Já o ministro Ricardo Salles anunciou que o presidente Jair Bolsonaro deve assinar na semana que vem um decreto que proíbe por 120 dias as queimadas no país. Ano passado, Bolsonaro suspendeu por 60 dias o uso de fogo.

