Recursos enviados à Bahia pela União têm queda de R$ 2 bilhões

Os recursos aplicados na Bahia pelo governo federal graças às emendas parlamentares caíram 52,2% de 2008 para 2009, o que representou uma perda de R$ 2,01 bilhão. Em 2008, o Estado recebeu R$ 3,85 bilhões por meio das emendas, valor que foi a R$ 1,84 bilhão em 2009.

Os dados foram obtidos pela reportagem de A TARDE no sistema de acompanhamento de gastos do Senado, que monitora o governo federal. Neste ano, ainda não foi pago nenhuma emenda.

As emendas são usadas pelos congressistas para trazer recursos ao seu Estado ou a municípios – a construção de uma ponte, implementação de uma barragem ou coisas do tipo. Elas são inseridas em programas já previstos pelo governo federal em seu Orçamento, funcionando então como um aditivo àquele programa.

A mera aprovação de uma emenda, no entanto, não significa que os repasses estejam garantidos. Cabe ao parlamentar pressionar pela liberação dos recursos, o que muitas vezes é usado como moeda de troca pelo governo federal.

Como a Constituição impede os parlamentares de apresentarem projetos que criem gastos para o governo federal, a única alternativa que lhes resta são as emendas.

Na prática, em 2009, o resultado foi o seguinte: foram aprovadas 620 emendas a um valor inicial de R$ 1,03 bilhão, incluindo emendas de bancada e as individuais dos parlamentares. O governo autorizou aumento nos pagamentos e as emendas totalizaram R$ 2,64 bilhão. No entanto, desses recursos foram executados só R$ 1,84 bilhão.

Em relação a 2008, o valor autorizado foi de R$ 5,03 bilhão e a execução chegou a R$ 3,85 bilhão (confira no quadro ao lado).

Crise - Para o deputado federal Colbert Martins (PMDB), que coordenou a bancada baiana em 2008, a crise econômica derrubou os investimentos de 2009. “A crise deu uma freada na execução orçamentária. Tem muito gasto do Orçamento de 2009 que ainda não foi executado”, disse.

A aplicação dos recursos no ano passado destinou-se a obras como a construção de uma barragem no município Coronel João Sá (R$ 45,8 milhões), a implantação da Universidade Federal do Recôncavo em Santo Antônio de Jesus (R$ 1,4 milhões) e a construção de um edifício para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região em Salvador (R$ 4,2 milhões).

Aprovada a liberação, os recursos são transferidos, pelo ministério responsável, ao Estado ou município a que se destinam. O órgão do governo federal, então, fica responsável pela fiscalização das obras, sujeitas a todo tipo de auditoria. Os dados obtidos por A TARDE não contemplam a efetiva aplicação das verbas.

Inversão - Em 2008, mesmo com o valor total sendo maior, as emendas individuais dos parlamentares receberam menos recursos. O que ocorreu foi que as propostas do relator-geral do Orçamento foram mais agraciadas. Em 2009, caiu a verba para esse tipo de projeto e as emendas individuais ganharam força.



