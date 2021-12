Recondução de Félix pode definir saída de Nilo do PDT

A recondução do deputado federal Félix Mendonça à presidência estadual do PDT pode ser fator definidor para a saída do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, da sigla. Mendonça foi confirmado pela executiva nacional do partido como presidente até 28 de novembro.

Nilo afirmou na terça-feira, 2, que um dos principais motivos para uma possível saída do PDT é a relação ruim que tem com Mendonça. "Como posso ficar no partido se não me dou (bem) com o presidente?", ponderou Nilo.

Ele disse ainda, enquanto assistia ao jogo do Vitória contra o Criciúma, na noite de terça, no Barradão, que quer ter seu peso político reconhecido. "Conversei com o presidente (nacional do PDT, Carlos) Lupi. Quero que seja reconecido que fui duas vezes o deputado estadual mais votado e cinco vezes eleito presidente da Assembleia", listou assim o ainda deputado pedetista.

Reconhecimento

Mendonça disse que a decisão de permanecer ou sair do partido é pessoal. Quanto ao reconhecimento do peso, ironizou: "O peso do deputado será reconhecido, mais cedo ou mais tarde. Não sei por quem, mas será. Como ele queria que fosse reconhecido na chapa majoritária (que elegeu Rui Costa)". E concluiu: "Eu sigo tranquilo, presidindo o partido por mais seis meses".

