"Recebi com indignação a decisão", diz Dilma Rousseff

A presidente Dilma Rousseff (PT) se pronunciou nesta quarta-feira, 2, após o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aceitar o pedido de impeachment contra ela. "Recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro"", disse a presidente em pronunciamento no Palácio do Planalto [assista abaixo na íntegra].

Dilma diz estar "indignada" com pedido de impeachment; veja pronunciamento

"São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentaram esse pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim, não paira contra mim nenhuma suspeita e desvio de dinheiro público", acrescentou.

Ela ainda alfinetou Cunha, que aceitou o pedido, ao afirmar que não possui conta no exterior e nunca ocultou patrimônio pessoal. O deputado é alvo de investigações pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da Operação Lava Jato por supostamente possuir contas na Suíça das quais seria beneficiário.

"Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e inquestionável compromisso com as leis e as coisas públicas", disse Dilma.

A presidente disse que vê a abertura do processo com tranquilidade e garante ser improcedente. "Temos que ter tranquilidade e confiar nas instituições do estado democrático", afirmou.

Dilma também negou que tivesse participado de barganha política: "Nos últimos tempos, e em especial nos últimos dias, a imprensa noticiou que havia interesse na barganha dos votos na Câmara dos Deputados. Em troca, haveria o arquivamento de pedidos de imepachment. Jamais concordaria com quaisquer tipo de barganha".

