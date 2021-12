Recadastramento biométrico em quatro cidades baianas termina em julho

Eleitores de quatro cidades baianas têm até 31 de julho para fazer o recadastramento biométrico. O prazo vale para quem vota em Muniz Ferreira, Coronel João Sá, Ubatã e Ibirapitanga.

Quem não realizar o procedimento terá o título cancelado, sofrendo algumas penalidades, como ficar com restrição no CPF, não pode emitir passaporte e receber benefícios do Governo Federal.

Deve realizar o recadastramento todos os eleitores, inclusive quem têm voto facultativo, como analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos ou maiores de 70 anos.

Outras cidades

Já em Salvador e nos demais municípios baianos, a biometria pode ser feita até janeiro de 2018, mas eleitores têm enfrentado dificuldade para agendar o procedimento. É possível marcar horário para fazer o recadastramento por meio do site do TRE.

Também é realizado atendimento sem hora marcada. Contudo, os eleitores têm encontrado longas filas no TRE. O procedimento é feito na sede do TRE e em prefeituras-bairros, além de postos do SAC e nas sedes de outros órgãos públicos.

