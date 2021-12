Reajuste do IPTU cria inadimplência, diz João Henrique

De manhã, ele está no rádio, falando para mais de 40 municípios. De tarde, atende a lideranças políticas. Nove meses depois de deixar a prefeitura, João Henrique está a todo vapor: filou-se ao PSL e quer ser deputado federal. Nesta entrevista ao jornal A TARDE - primeira exclusiva após deixar o cargo -, fala do reajuste do IPTU e mira seu futuro na política.

A TARDE - O senhor já se definiu por uma candidatura a deputado federal no próximo ano. O que motivou esta opção?

João Henrique Carneiro - Eu nunca fui deputado federal, é uma experiência nova. É bom abrir os horizontes e fazer relacionamentos políticos a nível de Brasil. Há um compromisso do presidente do PSL, Luciano Bivar, de que, se eleito, serei o líder do partido no Congresso. Isso é bom porque são mais de 500 deputados. Com um cargo de liderança, você tem mais chance de se destacar e trabalhar pela população. Vamos também fazer um trabalho forte para o partido crescer. Temos um histórico nisso. Ajudamos no crescimento do PDT e PTN. E o PSL será mais uma oportunidade. É um partido de centro, um partido leve.

AT - Qual será o seu foco de atuação no Congresso Nacional, caso seja eleito?

JHC - Sempre atuei, como vereador e deputado estadual, nas áreas de defesa do consumidor e do contribuinte. Gosto muito de atuar nesta área. Agora, é claro que no Congresso a gente vai trabalhar muito pela valorização do Nordeste. Coisas assim me motivam a ir para Brasília. Quero me sentir útil e produtivo.

AT - Quando deixou a prefeitura, o senhor se colocava como candidato a governador. Porque recuou?

JHC - São as etapas, né. Eu acho que a gente tem que cumprir etapas e não adianta atropelar o processo. Às vezes, as pessoas querem ser candidatos a prefeito ou a governador, insistem, mas não dá certo porque não era a hora. Eu, graças a Deus, tenho este feeling de sentir a hora certa e por isso tenho 20 anos de eleições vitoriosas. Na hora certa, haverá um chamamento de Deus para uma candidatura a governador.

AT - Uma possível inelegibilidade, por conta da rejeição de suas contas, preocupa o senhor?

JHC - Estamos tentando superar isso. Temos um bom advogado, que nos passa muita confiança. E ele afirma o tempo todo que não houve dolo, nem má fé. Portanto, não houve improbidade. É preciso ter em conta que no período do meu governo houve muitas mudanças de paradigma em relação à gestão municipal. Coisas que antes resultavam só em ressalvas nas contas da prefeitura, de repente, passaram a ser motivo de reprovação. Acredito que não há o que temer. Mas estamos prontos para tudo. Nem sempre é preciso de mandato para servir à comunidade.

AT - O prefeito ACM Neto está buscando aumentar a receita própria do município com reajustes no IPTU. Como vê esta medida?

JHC - Vejo com preocupação. Devemos levar em consideração a capacidade contributiva da população. Eu receio que, ao invés de aumentar a receita, a prefeitura aumente a inadimplência. É preciso trabalhar no equilíbrio, sem escorcha em contribuintes que já não suportam pagar tributos. Eu levei oito anos na prefeitura e só reajustei a inflação no IPTU.

AT - Acha que foi uma medida acertada?

JHC - Era o que se podia diante da capacidade contributiva da população. E eu tinha um histórico como vereador e deputado estadual de luta incessante em defesa do contribuinte e do consumidor. Seria uma incoerência da minha parte se eu abandonasse todo o meu passado para promover aumentos de IPTU e de outros tributos. Em respeito à minha história, eu não tinha como fazer isso.

AT - Mas a falta de recursos não foi uma das principais queixas do senhor durante a sua gestão? Não foi um dos fatores que contribuiram para o senhor ter as contas rejeitadas?

JHC - Com certeza. A cada mês, eram milhões e milhões de reais a menos no repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). É muito dinheiro. A gente fazia o orçamento esperando uma receita, assinava contratos, mas não podia pagar. Enquanto isso, a população de Salvador crescia numa razão de 100 mil novos moradores por ano. Então, há um desequilíbrio muito grande. Eu desejo que o novo prefeito, a partir do ajuste de contas que ele está fazendo, consiga melhorar o caixa da prefeitura. Mas não será uma surpresa se ele não conseguir manter o equilíbrio por muito tempo.

AT - O senhor deixou a prefeitura com uma dívida de curto prazo de R$ 600 milhões. Qual sua avaliação sobre esta situação?

JHC - Olha, o ser humano procura dar o melhor de si em qualquer posição que ele ocupa na vida. Nós procuramos fazer o melhor dentro daquele contexto. Ninguém quer passar para a história como um mau gestor. Todo mundo quer passar para a história como uma pessoa que muito fez. E nossa equipe demonstrou força de vontade.

AT - O prefeito ACM Neto afirmou que tiraria todos os "esqueletos dos armários". Foi uma surpresa?

JHC - Eu não fiz isso com o prefeito que eu sucedi. E olha que eu tive 75% dos votos no segundo turno, dando fim ao ciclo carlista. Então, eu poderia assumir com um discurso muito mais oposicionista do que o atual prefeito está fazendo comigo. Mas eu não fiz. Eu não me julgava no direito de fazer caças às bruxas e ficar buscando esqueleto em armário, olhando pelo retrovisor. Preferi arregaçar as mangas e ir em busca de recursos. E aí fiz algumas mudanças de partido que foram muito criticadas no mundo político, mas que me possibilitaram trazer obras importantes para Salvador. Quando fui para o PMDB, fizemos as obras da Centenário, o canal do Imbuí, a Vasco da Gama. O ex-ministro Geddel Vieira Lima me ajudou muito, eu tenho que ser justo e reconhecer isso. Quando fui para o PP, foi a mesma coisa. Me aproximei de um ministro baiano (Mário Negromonte) para viabilizar a o metrô. E aceleramos a obra e deixamos ela 100% pronta do ponto de vista físico, só faltando a operação.

AT - A prefeitura passou a gestão do metrô para o Estado, o senhor concorda com esta mudança?

JHC - Sim, eu acho que o governo do Estado tem mais condições de gerir o sistema.

AT - Mas por que isso não aconteceu na gestão do senhor?

JHC - O clima político, né. Eu sempre derrotei os candidatos do governador. Agora não, agora há um clima amistoso entre o atual prefeito e o governador.

AT - Mas o atual prefeito também derrotou o candidato do governador.

JHC - O ambiente político hoje está mais favorável ao entendimento. Acho que foi boa essa passagem (do metrô para o Estado), acho que a cidade vai ganhar com isso. Eu gostei.

AT - Como o senhor está vendo o cenário que se desenha para as eleições na Bahia no próximo ano?

JHC - As eleições de governo são sempre vinculadas às eleições para presidente. E o que temos hoje no cenário nacional? Manifestações de rua, o que já cria um clima de muita incerteza em relação a favoritismo. E teremos candidatos bons: a presidente Dilma Rousseff, que mostra uma gestão eficiente, Aécio Neves que vem de toda uma tradição de Minas Gerais e mandatos de governador com muito sucesso, Marina Silva, que tem mais de 20 pontos em todas as pesquisas, e Eduardo Campos, que é a voz da região Nordeste e pode ser uma surpresa. Então, são quatro candidatos que vão influenciar na sucessão estadual. Mas o quadro é incerto.

AT - De qual deles o senhor mais se aproxima no campo das ideias e pode vir a apoiar?

JHC - É muito cedo ainda para decidir. É preciso levar em conta que a diferença ideológica entre eles é muito pequena. Então, a gente vai com calma, observando o cenário, levando em conta também qual será a posição do nosso partido. Na Bahia, o PSL tem uma aliança com o governador. Mas eu vou permanecer nesta posição de equidistância, acompanhando o cenário se desenrolar. Meu foco agora é meu programa no rádio.

AT - Nas eleições municipais, o senhor admitiu ter votado em ACM Neto. Passados esses nove meses, acha que o voto valeu a pena?

JHC - É como eu digo, tudo tem um contexto histórico, né. Naquele momento, qual o partido que mais me batia na Câmara? Era o PT. Então, tudo naquele momento tinha uma justificativa. Com o passar do tempo, você avalia. Eu acredito que ele vai tentar fazer uma boa gestão. Todos tentam. Mas Salvador é uma cidade pobre e as dificuldades são inúmeras. Uma coisa é assumir compromissos em campanha, outra são as condições que você tem para oferecer tudo aquilo que se comprometeu.

AT - Acha que ele exagerou nas promessas?

JHC - Eu não acompanhei muito essas promessas. Foi uma campanha em que todos me batiam que eu fazia questão de não ficar na frente da televisão. Meu partido não teve candidato. Era só pancada e eu não tinha um candidato para me defender. Mas eu digo que Neto tem tudo para acertar, estou na torcida. Só não concordo com a questão do retrovisor. Ele tem que olhar para frente. O que passou, passou.

AT - E o governador? Acha que o projeto capitaneado por ele merece ficar mais tempo ou está na hora de mudar?

JHC - É cedo para avaliar. Eu gosto muito do governador, é uma pessoa educada, um gentleman. Ele está tentando acertar e merece o nosso aplauso. Espero que ele supere esta fase de crise financeira que o governo está enfrentando.

AT - Muita gente encarou a nomeação de um de seus filhos para o governo como uma reaproximação com Wagner. Foi isso mesmo?

JHC - Rapaz, aquilo foi um grande equívoco. Parece que a deputada estadual (Maria Luiza, do PSD) tinha pedido ao governador, há cerca de um ano, essa oportunidade. O tempo passou e agora houve o atendimento do pleito, que meu filho nem aceitou. Ele está com um escritório de advocacia e não queria mais. Não houve tentativa de aproximação minha com o governador, nem o contrário.

AT - Há possibilidade de o senhor disputar a prefeitura?

JHC - Hoje, eu diria que nem pensar. Quando você está cicatrizando as feridas, você não quer pensar sequer na possibilidade. O momento é de lamber, de sarar as feridas. Quando você carrega um peso grande, leva tempo para se restabelecer. O fardo pesado ainda causa incômodo nas costas.

