Randolfe Rodrigues encaminha à PGR na segunda-feira a notícia-crime contra Bolsonaro por prevaricação

O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid vai encaminhar na próxima segunda-feira, 28, à Procuradoria-Geral da República (PGR), uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso do contrato irregular feito pelo Ministério da Saúde para aquisição da Covaxin. .

Ele vai reunir os indícios apresentados na sessão desta sexta-feira, 25, pelo técnico do Ministério responsável pelo setor de importação, Luís Ricardo Miranda, e o seu irmão e deputado federal da base do governo, Luís Miranda (DEM-DF).

O deputado mostrou uma conversa com o assistente da presidência da República na qual tenta insistentemente avisar ao presidente Jair Bolsonaro sobre a suspeita do seu irmão sobre o contrato e a pressão que ele vinha sofrendo para agilizar a documentação para aquisição do imunizante indiano contra a Covid-19. Um dos seus chefes chega a mandar o contato de um funcionário da Precisa Medicamento, empresa escolhida para intermedia a importação e que receberia R$ 45 milhões do governo.

Quando finalmente conseguiu se reunir pessoalmente com Bolsonaro e o seu irmão, ambos comunicaram o presidente da gravidade da situação. Segundo eles, Bolsonaro prometeu que acionaria a Polícia Federal para abrir um inquérito e investigar o caso.

Luís Miranda alega ainda que durante a conversa o presidente admitiu suspeitar do envolvimento do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Para a Comissão, o fato de Bolsonaro não ter acionado a PF ou ter feito qualquer movimento para dar início a uma investigação configura crime de prevaricação.

De acordo com a lei, prevaricar é "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, um ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal".

"Estamos diante do seguinte fato: um servidor público concursado e seu irmão, deputado federal, levam ao presidente da República a notícia que tem um crime de corrupção em curso. O presidente da República informa que tem conhecimento do autor e que se trata do seu líder da República na Câmara. Mesmo comunicado, o presidente da República não toma nenhuma providência, não pede investigação, não instaura inquérito, nada", diz Randolfe, que lidera a Oposição no Senado.