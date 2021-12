Quitéria é reeleita para a presidência da UPB com 257 votos

Numa eleição concorrida, com a presença maciça de prefeitos de todo o Estado e com direito a foguetórios, feijoada, maniçoba e show de cantor de arrocha em trio elétrico, a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria Mendes (PSB), foi reeleita, na quarta-feira, 14, para mais um mandato de dois anos à frente da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Ela recebeu 257 votos (77,9%) contra 69 do adversário, o prefeito de Santo Amaro da Purificação, Ricardo Machado (PT). Ambos são da base política do governador Rui Costa (PT), o que deu à disputa um caráter de bate-chapa entre aliados.

A eleição registrou 330 votantes e, dos votos apurados, três foram em branco. Ovacionada pelos apoiadores assim que o resultado oficial foi divulgado, Quitéria disse que sua vitória era esperada. "Nós construímos isso durante a campanha e graças a deus nosso mandato foi respeitando os nossos colegas e os ouvindo. Isso é o resultado desse trabalho", disse ela.

A expectativa da dirigente para os próximo dois anos é "oxigenar a casa" e trabalhar para avançar nas demandas municipalistas. Quitéria foi uma das articuladoras da campanha nacional que garantiu, em dezembro, o aumento de 1% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O petista Ricardo Machado reconheceu a derrota, disse que não havia culpados e que entendia a postura de seu partido, o PT, e do governador Rui Costa, que se manteve distante do processo, sem apoiar abertamente nenhum dos candidatos.

"Acho que o PT e o governador se posicionaram da forma que deveriam, já que têm companheiros do nosso partido na chapa do outro lado", pontuou Machado. Ele afirmou que sai mais forte do processo. " Não foi uma eleição de oposição", comparou, demonstrando disposição em somar na luta em defesa das bandeiras municipalistas.

Movimentação

A força política da UPB pôde ser constatada, ao longo de todo o dia de quarta pela movimentação de prefeitos, parlamentares e de diversas lideranças nas proximidades da sede da entidade, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No auditório lotado, acompanharam a apuração dos votos os deputados Marcelo Nilo (PDT), Luiz Caetano (PT), Daniel Almeida (PCdoB), Luiza Maia (PT), Moema Gramacho (PT), Lúcio Vieira Lima (PMDB).

Mais cedo, compareceram o deputado federal Jorge Solla (PT), Luciano Simões (PMDB) e o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), que como a maioria dos colegas, votou em Maria Quitéria.

Do lado de fora, a festa era com música e comida. Os apoiadores de Ricardo Machado chegaram em cinco ônibus de Santo Amaro, vestidos com camiseta do candidato e com adesivos. Serviram mais de 500 pratos de maniçoba e feijoada.

Os militantes de Quitéria estavam em quatro ônibus, oriundos de Cardeal da Silva, São Francisco do Conde e Rui Barbosa. Tanto Sinho Valeriano, assessor de Quitéria, quanto Ana Lícia Morais, assessora de Machado, garantem que tudo foi bancado por "amigos" e empresários. Eles não revelaram o valor total do custo da festa.

adblock ativo