Querem enfraquecer o CNJ, diz Eliana Calmon

A ministra aposentada Eliana Calmon, ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça, criticou o que chamou de "tentativa de enfraquecimento" do CNJ por parte do seu atual presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, que também comanda o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estamos num momento dificílimo, porque a posição do atual presidente do STF é enfraquecer o CNJ, transformando-o num órgão corporativista", declarou nesta segunda-feira, 27, em Salvador, pouco antes de participar de debate sobre o novo Código de Processo Civil, promovido pela Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Unicorp).

Conforme a ministra, "no final de março, foram publicadas duas portarias (da presidência do conselho): uma tornando o Colégio dos Presidentes (dos Tribunais de Justiça dos Estados), que é um dos órgãos mais retrógrados da magistratura, como o encarregado de ditar as políticas do CNJ. Outro que torna a associação de juízes como órgão de assessoramento do presidente".

Como corregedora, a ministra ganhou notoriedade ao enfrentar o corporativismo na Justiça para punir juízes que cometeram irregularidades. Cunhou a famosa frase segundo a qual haveria no Judiciário brasileiro "ladrões de toga".

Futuro político

Sobre seu futuro político, após disputar e perder a eleição de senador, ano passado, Eliana revelou ter se reunido, no final de semana, com segmentos que a apoiaram. Confirmou que suspendeu temporariamente sua carreira política até que o cenário se aclare.

"Com a morte de Eduardo Campos e o desmanche de Marina Silva, esses segmentos ficaram sem representatividade e a terceira via na Bahia. A fragilidade ocorre porque o PSB, que se declarava a terceira via, passou a ser a primeira, aderiu ou nunca saiu dela, voltou para o seu leito verdadeiro (PT). A Rede se esfacelou e eu fiquei sem ter um abrigo político confortável, para prosseguir nessa caminhada", disse.

Ela se acha sem espaço na política do estado. "A Bahia está toda fechada com o PT. Os órgãos de controle, a população, os próprios partidos políticos". Por isso aguarda. "Acho que hoje, nem taróloga diz o que vai acontecer. Temos uma presidente refém do Congresso Nacional que tem duas pessoas que não merecem muita credibilidade porque são muito fisiológicas. Quando a gente pensa que já viu tudo piora mais um pouquinho".

STF light

Para ela, a Operação Lava Jato não deve aclarar as coisas até o final do ano. "A operação está começando e a quem nos interessa pegar ela não pegou. Pegou os empreiteiros. Mas esses não mandam no país, eles são mandados pelos políticos e pelos grandes executivos das estatais, e a gente ainda não viu o final disso, que vai ficar com o Supremo que tradicionalmente é muito light para não causar escândalos. Então, qualquer previsão nesse quadro é temerária".

Embora filiada ao PSB, Eliana se considera sem partido. "Sou PSB, mas no PSB da Bahia não posso confiar. Estou a favor do PSB nacional, que não apoia Dilma. Eu saio do PSB para ir para onde, se todos são iguais?", indagou.

Ela acha que o PT está "derretendo". Contudo, acha que "quem precisa sentir isso são as pessoas".

