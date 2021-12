"Quem tiver podre que se exploda", diz Geddel Vieira Lima

O presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima joga todo o ônus da Lava Jato no colo do PT, ao avaliar as consequências da operação para o cenário político. "Na época do Bolsa família e dos programas sociais, o PT colheu o bônus. Agora, com a corrupção, vai sofrer o ônus", acredita.



O fato de duas das principais lideranças do PMDB, o presidente da Câmara Eduardo Cunha e o presidente do Senado Renan Calheiros, serem dois dos investigados no escândalo, não vai manchar o partido, para Geddel.



"Investigado não é condenado. Eles terão que dar suas explicações individuais. Se ao cabo alguém for condenado, terá a minha solidariedade do ponto de vista humano. Do ponto de vista político, quem tiver podre que se exploda", disse.



Já no caso do PT baiano, a bandeira da reforma política é a estratégia que o partido vai defender nesses dias difíceis para a sigla.



O presidente do PT-BA, Everaldo Anunciação, disse que a manifestação do próximo dia 13 de março dos partidos que apoiam a presidente Dilma será o início da ação para tirar os petistas do marasmo e ir para as ruas defender seu projeto.

