"Quem fará cumprir será a própria população", diz Nelson Leal sobre lei para denunciar casos de violência

O deputado estadual (PP) e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Nelson Leal, afirmou que a própria população será a responsável por fiscalizar a lei que obriga os condomínios residenciais do estado a informarem às polícias, prováveis ocorrências ou sinais de violência doméstica e familiar nas unidades privadas. O político classificou a lei de número 14.278/2020 como educativa, mas reforçou que a mesma prevê o pagamento de multa de até R$ 10 mil, em caso de descumprimento da colagem dos cartazes de divulgação nos espaços.

“É uma lei educativa. Quem fará cumprir será a própria população, os próprios condôminos. Obviamente que nós estamos procurando entrar em contato com os síndicos e as empresas responsáveis para que na hora que tenha qualquer movimentação atípica, procurarem as autoridades competentes”, afirmou o deputado em entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, na rádio A TARDE FM, nesta sexta-feira, 18.

Também na conversa, Nelson garantiu que a Alba deverá reabrir ainda em 2020. Segundo ele, um comitê especializado está trabalhando nos protocolos da retomada, incluindo o retorno das votações mistas e da população. “Estamos trabalhando para ter as sessões mistas, instalamos uma estrutura que permite o parlamentar votar com o celular, incluindo as secretas. Já estamos vivendo esse novo normal, o que falta agora é a presença do povo, que faz muita falta”, declarou.

Apesar das exigências trazidas com a pandemia, o deputado disse que a Assembleia nunca trabalhou tanto e que quase a unanimidade dos projetos que chegaram à Casa foram votados e em tempo recorde. De acordo com ele, não há absolutamente nada pendente.

No entanto, ele deixou em aberto se a votação que define o seu futuro na presidência do órgão vai ocorrer. A sua reeleição é considerada dentro do partido, mas deputados da oposição dizem que para isso ser possível, será preciso articular a suspensão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que impede a reeleição para a presidência da Casa e os demais membros da Mesa Diretora.

“Acho que essa situação vai depender muito de como a Casa enxergue nosso mandato, em função da pandemia, das situações que ocorreram. Eu particularmente não estou focado nisso, minha prioridade agora é trabalhar nossos candidatos a prefeitos. Acho que essa situação vai partir mais dos deputados. Se por um acaso for um desejo que eu continue, eu continuo sem nenhum problema. Se não for, também não terei nenhum problema em passar para o novo sucessor”, afirmou.

De acordo com Leal, o seu mandato foi marcado pelo fato de ser o mais barato do órgão, com um orçamento final de R$ 717 milhões. Ele diz que no ano passado o órgão chegou a economizar quase 80 milhões.

“Passados dois anos, eu vou entregar a Casa, mesmo com uma série de aumentos que tivemos em função de planos, de cargos e salários, com o mesmo valor. Termino com R$ 717 milhões, talvez até menos do que isso. Fui o primeiro presidente da história a não aumentar um centavo, pelo contrário, eu economizei”, garante.

