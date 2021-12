Quem é Joaquim Alvaro Pereira Leite, novo ministro do Meio Ambiente

O substituto de Ricardo Salles, que pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente na tarde de ontem, será o ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, organização que representa o setor agropecuário, e atual comandante da secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite.

O novo ministro é visto com uma escolha que agrada a Frente Parlamentar Agropecuária, a chamada"Bancada Ruralista", já que atuou durante muitos anos na entidade de produtores rurais.

Em seu antigo cargo no ministério, Leite era responsável por organizar o sistema de pagamentos ambientais, implantado pelo governo Bolsonaro para remunerar proprietários de terra que preservam suas áreas. A secretaria substituiu a de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, que também era liderada por Leite.

De acordo com seu currículo, registrado no site do ministério, Leite não possui formação específica na área ambiental, tendo sido graduado em administração pela Universidade de Marília (Unimar). O novo ministro também possui um MBA Executivo pelo Insper, também em São Paulo e atuou como consultor de manejo florestal e diretor de uma incorporadora, além de ter possuído uma fazenda de café.

adblock ativo