Queda em sistema nacional afeta recadastramento biométrico na Bahia

Uma queda no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afetou o recadastramento biométrico na Bahia nesta segunda-feira, 16. De acordo com a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) , a instabilidade começou a ser normalizada por volta das 11h30 desta manhã, regularizando o serviço.

O sistema do TSE foi desligado na sexta, 13, por conta de uma manutenção da rede elétrica do órgão. Esse procedimento acabou gerando instabilidade até esta segunda.

O problema atingiu o atendimento aos eleitores de todo país.

