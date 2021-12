Pouco após a divulgação de vídeo em que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) cai quando pula de uma kombi em comício no Rio de Janeiro, ocorrido no último domingo, 3, internautas começaram a fazer memes, GIFs e piadas sobre a possível tentativa de 'mosh' do parlamentar. Enquanto alguns tiraram sarro da situação, os defensores do deputado apoiaram sua atitude.

Estadão Conteúdo Queda de Bolsonaro em comício gera piadas e críticas na web

