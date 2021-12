Quebra de sigilo pode confirmar uso da Abin a favor de Flavio Bolsonaro

Caso a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue uma suposta produção de relatório feito pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) a favor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), filho do Presidente Bolsonaro, basta uma quebra de sigilo telemático (de comunicações) para confirmar ou não o ato.

De acordo com juristas, peritos, policiais federais e agentes da Abin ouvidos pelo portal UOL, caso haja investigação "séria" e "independente", como defendeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, não há como encobrir erros da Abin.

Com a quebra do sigilo seria "razoavelmente fácil" descobrir se houve ou não ação ilegal. No entanto, há entraves que não devem facilitar uma apuração idônea, dizem as fontes.

O primeiro passo, que seria a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, pressionar a PGR a investigar o caso, foi dado. A ministra despachou sustentando o início das investigações porque, em tese, o caso pode conter "atos penal e administrativamente relevantes", como: prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa.

Outro seria que as diligências da investigação estarão a cargo da Polícia Federal (PF). E o atual diretor-geral da PF, Rolando Alexandre de Souza, que já foi secretário de Gestão e Planejamento da Abin, é tido como o braço direito de Alexandre Ramagem, diretor da Abin, que teria comandado os relatórios da agência para Flávio Bolsonaro.

