Quatro chapas disputarão a presidência do PT em Salvador

Quatro chapas formalizaram, nesta segunda, a inscrição para disputar a direção do PT em Salvador, em abril. Concorrerão Gilmar Santiago, ex-vereador de Salvador; Paulo Mota, vice-presidente do diretório municipal; Tiago Ferreira, da CUT-BA; e Daniela da Cruz Ferreira, estudante da Ufba.

Gilmar entrou na disputa no lugar da ex-vereadora Vânia Galvão, em uma articulação fechada, na noite do último domingo, tendo à frente a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho.

Liderança do coletivo Reencantar , Moema reuniu cerca 30 petistas, entre os quais Afonso Florence, Nelson Pelegrino, Robson Almeida e Bira Coroa, e firmou um acordo visando a direção estadual do partido.

No acerto a Reencantar abriu mão do nome de Vânia Galvão à presidência do PT para a apoiar Gilmar Santiago, que é da DS (Democracia Socialista), e em troca do apoio desta corrente para a candidatura do deputado federal Waldenor Pereira à direção estadual do partido, em junho. O acordo também contou com o aval da EDP (Esquerda Democrática Popular), liderada pelo deputado federal Nelson Pelegrino.

