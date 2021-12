Quarta audiência pública sobre mobilidade acontece no dia 4

Uma nova audiência pública para discutir as mudanças na mobilidade urbana em Salvador foi marcada para o dia 4 de fevereiro. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 21, pelo secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, durante uma entrevista à rádio Tudo FM.

Este será o quarto encontro antes da publicação do edital de licitação para a escolha da empresa que vai administrar o transporte público na capital baiana. O evento acontece no audtório do MP-BA, às 9 horas, mesmo local e horário da última audiência, realizada no dia 19 de dezembro.

A decisão foi tomada após uma reunião com representantes do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) realizada na segunda, 20. De acordo com o secretário, o edital pode sofrer alterações e será lançado 15 dias após a audiência.

