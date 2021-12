“Quanto antes Bellintani puder vir, será melhor”, diz Lídice da Mata

A deputada federal e presidente do Partido Socialista Brasileira (PSB) na Bahia, Lídice da Mata, afirmou na manhã desta sexta feira, 01, durante entrevista ao Portal A TARDE, que espera que o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, possa acelerar os passos para se filiar ao partido, visando sua participação na chapa majoritária para a eleição em 2020.

“Se Bellintani tiver interesse em vir para o PSB, e creio que ele tem interesse em vir para essa militância política, eu acho que ele deve vir o quanto antes, o mais cedo que puder. É claro que ele é presidente do maior clube de futebol do estado e tem, legalmente, em seu regimento, dificuldades para se libertar disso. O foco dele está no próprio campeonato em que o Bahia participa, e nós temos um foco na eleição, o partido tem que seguir o cronograma da eleição.”, afirmou Lídice.

adblock ativo