Público passa por três pontos de controle para chegar à Praça dos Três Poderes

O público que irá acompanhar a passagem da faixa presidencial na Praça dos Três Poderes precisa fazer uma caminhada de cerca de 1h15 entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Palácio do Planalto.

São três postos de controle no caminho, com detectores de metal e revista de sacolas plásticas. Há também diversos postos de hidratação e banheiros químicos. ÀS 12h30, o movimento era tranquilo e havia poucas filas nos pontos de controle de acesso à praça, que ainda está apenas parcialmente ocupada.

Neste momento, chove na Esplanada e a previsão é de chuva para o horário do cortejo. A cerimônia da posse começa às 14h45 com o cortejo presidencial saindo da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional, onde, às 15h, Bolsonaro toma posse em sessão solene. Empossado, o presidente discursará e depois seguirá para o Palácio do Planalto, onde Michel Temer passará a ele a faixa presidencial.

Em seguida, haverá um outro discurso de Bolsonaro, desta vez no Parlatório do Planalto, e no início da noite, o novo presidente e a primeira-dama promovem uma recepção com coquetel no Itamaraty para convidados.

adblock ativo