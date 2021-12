Publicação no Diário Oficial torna sem efeito nomeação de Decotelli

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 1°, o decreto que torna sem efeito a nomeção de Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. O indicado ao cargo pediu demissão na tarde desta terça-feira, 30.

Decotelli ficou cinco dias frente à pasta, porém, não chegou a tomar posse. Ele decidiu deixar o governo após universidades internacionais e a Fundação Getulio Vargas apontarem informações inverídicas em seu currículo.

De acordo com a FGV, Carlos Alberto Decotelli atuou como professor colaborador nos cursos de "educação continuada, nos programas de formação de executivos" e não na condição de docente efetivo da entidade, como havia informado.

A informação da nomeação de Decotelli foi publicada no dia 25 de junho, no Diário Oficial. O próximo ministro, ainda não anunciado, será o quarto a entrar na pasta no governo Bolsonaro.

