PTN lança candidato à presidência da Câmara e faz promessas

Maior partido da base do prefeito ACM Neto na Câmara, o PTN lança nesta segunda-feira, 1º, candidato à presidência da Casa e um conjunto de promessas, inclusive em busca da simpatia dos servidores do Legislativo soteropolitano. O anúncio será feito às 10h no prédio anexo da Câmara Municipal.

A legenda pressiona Neto, com o objetivo de ter o único candidato da base, contra o atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), aliado do democrata e ligado ao deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB).

Entre as propostas da sigla, segundo o vereador Kiki Bispo (PTN), estão a reforma do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica do Município (LOM) em um prazo de seis meses, o fim da reeleição para todos os cargos da Mesma Diretora dentro da mesma legislatura, a realização de concurso público para a Câmara com a adoção de cotas raciais e plano de saúde para os servidores.

"A reforma do regimento é uma demanda que vem desde a legislatura passada. O regimento é muito arcaico e tem trazido sérios questionamentos", disse Bispo, que não antecipou se o candidato do PTN será mesmo Carlos Muniz, que disputou a presidência com Câmara em 2012. Muniz não atendeu às ligações.

Questionado sobre como o PTN cumpriria a promessa de reformar o regimento - discussão antiga da Câmara - Bispo declarou que seria criada uma comissão especial com prazo para fazer as audiências e colocar o texto em votação.

O tema já mereceu anteriormente a criação de uma comissão na Casa, presidida pelo vereador Geraldo Júnior (SD), e uma revisão ampla do texto pelo ex-vereador Edvaldo Brito (PTB).

Sobre o anúncio de lançamento do candidato do PTN, o presidente da Casa repetiu que o partido tem o direito de disputar o posto e que qualquer sigla pode pleitear o comando da Câmara.

Paulo Câmara disse que continua em negociação com os diferentes partidos em busca da reeleição. "Eu estou dialogando para depois elaborar um documento com propostas, uma coisa em conjunto", afirmou.

