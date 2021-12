PTB vai indicar ministro interino para o Trabalho, diz Cristiane Brasil

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) afirmou nesta terça-feira, 20, que o partido indicou o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura, para ser efetivado no cargo em seu lugar. "Meu pai, Roberto Jefferson, acertou a indicação de Yomura com o ministro Carlos Marun", disse a deputada.

O nome de Yomura, no entanto, enfrenta resistência dentro bancada de deputados do PTB. O Estadão flagrou o ex-ministro da pasta Ronaldo Nogueira (PTB-RS) fazendo lobby contra a efetivação do ministro interino. "Se deixar ele lá, vai ser terra arrasada para todos nós", disse Nogueira ao deputado Paulinho da Força (SD-RS), em conversa no plenário da Câmara.

Para a bancada, o ideal é que o novo ministro fosse um deputado do partido. Há, no entanto, dificuldades em achar um nome, porque a maioria dos parlamentares deseja disputar a reeleição e o prazo de desincompatibilização está cada vez mais próximo: 7 de abril.

Jefferson anunciou nesta terça pelo Twitter que desistiu de indicar a filha para o cargo diante da "indecisão" da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. Na semana passada, a ministra determinou que a competência para julgar o caso era do Supremo e não do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia liberado a posse de Cristiane como ministra. Na prática, até que o plenário do Supremo julgasse o caso, a deputada ficaria impedida de assumir o Ministério.

"A decisão do partido visa proteger a integridade de Cristiane e não deixar parada a administração do Ministério. Agradecemos ao presidente Michel Temer e aos companheiros do partido pelo apoio e respeito com Cristiane Brasil durante esse período de caça às bruxas", afirmou Jefferson.

adblock ativo