PTB diverge do plano nacional e continua com Rui Costa

O PTB baiano manteve o apoio à candidatura do petista Rui Costa ao governo do estado, mesmo após o anúncio da Executiva nacional de marchar com o presidenciável Aécio Neves (PSDB).

O presidente estadual do partido, Jonival Lucas, garantiu que o posicionamento nacional não altera as negociações feitas na Bahia. "O PTB da Bahia continua apoiando Dilma (Rousseff) e Rui Costa. Vamos manter a posição que a gente adotou há algum tempo", afirmou o dirigente estadual da sigla.

Segundo ele, a liberação da legenda na Bahia não é isolada e acontece também em outros estados, como Pernambuco. "Faço parte da coordenação da campanha de Rui Costa e temos uma ligação próxima com o governo", ressalta Jonival Lucas.

Para a direção estadual do PTB, a associação da legenda com o governo do estado foi determinante para a manutenção do apoio. Também prefeito de Sapeaçu, Jonival lembrou da integração do deputado federal Antonio Brito com as políticas na área de saúde e ainda a nomeação do secretário Extraordinário para Assuntos Estratégicos, Edvaldo Brito, como exemplos.

O PTB anunciou sua adesão ao projeto de Costa no mês de maio, com direito a ato e a presença do presidente nacional do partido, o baiano Benito Gama - que no plano federal é vice-presidente de governo do Banco do Brasil. Consultado por A TARDE, Gama assegurou que marcha com o PT na Bahia, independente do posicionamento nacional da legenda.

"Não há divergência algum. O partido tomou uma decisão nacional, mas na Bahia vamos apoiar a candidatura de Rui Costa", frisa o presidente nacional do PTB. De acordo com Gama, a adesão ao projeto petista na Bahia não foi questionada a partir da decisão nacional. "Os estados estão liberados", garantiu o presidente.

Por meio de nota, o PTB nacional antecipou o apoio à Aécio Neves no sábado. A decisão oficial, no entanto, será tomada na convenção nacional da legenda, prevista para acontecer na próxima sexta-feira, em Salvador.

PR indefinido

Quanto ao PR, partido do ministro dos Transportes César Borges, ainda não há definição de apoio à candidatura da presidente Dilma Roussef e do candidato ao governo do Estado, Rui Costa (PT).

Na convenção nacional do partido, realizada sábado, em Brasília, ficou decidido que caberá à Executiva do partido a decisão sobre a coligação nacional.

A TARDE procurou o ministro César Borges, ontem, mas foi informada pela sua assessoria de que ele está nos Estados Unidos, com previsão de retorno na quinta-feira.

Já o deputado federal e presidente da legenda na Bahia, José Rocha, que esteve na convenção, adiantou que há uma tendência de o PR acompanhar Dilma, mas que não há nada definido em relação à Bahia.

"Estamos conversando", disse o deputado, admitindo resistências a Rui por parte do deputado federal João Carlos Bacelar.

