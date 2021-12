PT vai garantir quórum em sessão, afirma Valmir Assunção, da Bahia

O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, foi um dos primeiros a chegar no Plenário da Câmara para a sessão especial, prevista para as 16 horas, que votará mudanças na lei eleitoral. Contra o distritão e com ressalvas para a criação do fundo de campanha, Assunção garante que o PT não obstruirá a sessão e garante consenso na legenda de que é preciso avançar com a Reforma Política. “Hoje as bancadas estão livres participar e atingir quórum o mais rápido possível”, comenta o parlamentar.

Assunção acredita que a votação deve começar com 490 inscritos no plenário e destaca a urgência do processo. “Tem que votar hoje e evitar desgaste, só temos agosto e setembro para aprovar a nova lei eleitoral”, argumenta. O petista defende o texto da PEC com o sistema distrito misto para os próximos pleitos, “que mais representa o povo”, e é contra vincular o fundo de campanha à receita líquida do Brasil. “Não deve vincular porque, desta forma, o fundo dependerá do crescimento do país”.

“Minha expectativa é que possamos derrotar o distritão, uma ideia de Eduardo Cunha; foi ele quem colocou este debate aqui (Câmara) enquanto presidente da casa”, ressalta.

