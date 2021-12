PT quer encher ruas com "povo"

Setores do PT dedicaram esta segunda-feira, 14, para avaliar as manifestações de domingo contra o governo e montar estratégias para barrar o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PF) e blindar o ex-presidente Lula da Lava Jato. Na sexta, petistas prometem encher as ruas das principais cidades "com povo", em defesa de Dilma, Lula e por mudanças concretas na economia.

O ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, considerou que "foi uma manifestação grande, mas foi segmentada", motivada, segundo ele, muito mais pelos problemas econômicos.

Wagner acha que foram impulsionadas, em grande parte, por entidades empresariais que estão contra o governo e refletindo o "humor" das pessoas em relação à economia.

Portanto, diz ele, para evitar a aprovação do pedido de abertura de impeachment da presidente, o governo deve intensificar a articulação com a base aliada e buscar a recuperação da economia.

Povo trabalhador

Já o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, que nesta segunda se reuniu o conselho político do partido e nesta terça conversa com parlamentares da bancada estadual, os protestos deste domingo tiveram uma participação expressiva. Mas não houve, segundo ele, mudança no perfil sócio-econômico e político dos participantes em relação a outros eventos semelhantes.

"São pessoas da classe média e alta. Não teve presença significativa do povo trabalhador", avaliou o dirigente, que garante reunir, sexta, setores representativos da sociedade civil, como mulheres, negros, jovens. e entidades como a UNE, CUT , CGT e MST. "Vamos às ruas defender a democracia. Não aceitamos a tentativa de golpe, porque não tem base legal", firmou Everaldo Anunciação.

adblock ativo