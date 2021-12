PT, Psol e Rede pedem cassação do mandato de Flávio Bolsonaro

Nesta quarta-feira, 19, integrantes dos partidos PT, Psol e Rede se reuniram no Senado e apresentaram um pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro (Sem Partido-RJ) por quebra de decoro parlamentar. O documento foi entregue ao presidente do Conselho de Ética do Senado, Jayme Campos (DEM-MT), que irá ouvir a assessoria jurídica para decidir se aceitará a representação.

Os partidos afirmam que Flávio Bolsonaro teria ligação com milícia do Rio de Janeiro e mencionam a relação de amizade com Adriano da Nóbrega, ex-capitão da PM fluminense morto em ação policial na Bahia. O requerimento também trata de investigações sobre funcionários fantasmas no gabinete no período em que o senador era deputado estadual.

