PT, PSB e PCdoB se reúnem quarta para definir eleições

Representantes do PT, PCdoB e PSB vão se reunir na tarde de quarta-feira, 22, para definir os rumos dos partidos na eleição majoritária em Salvador. Entre eles, o PCdoB já fez o pré-lançamento da candidatura da deputada federal Alice Portugal à prefeitura de Salvador, enquanto PT e PSB ainda não definiram posição.

A expectativa é que o posicionamento saia dessa reunião, que vai contar com um representante estadual e um municipal de cada partido. Segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, a ideia é manter a unidade entre esses três partidos. "A tese é lançar uma candidatura única e dialogar com os partidos da base que ainda não indicaram candidatura", disse.

A base aliada do PT já tem como pré-candidatos à prefeitura o deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) e Cláudio Silva (PP). "O ideal dentro da estratégia da pulverização é que não chegue a mais de três candidaturas", pondera.

Everaldo diz que há bons nomes nos três partidos que vão se reunir para a corrida pela prefeitura. "É como se você tivesse apenas uma vaga para Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo. Qualquer um é uma ótima opção, mas só temos uma vaga", diz ele, fazendo uma metáfora com o futebol.

Opções

Everaldo não descarta nenhuma possibilidade, seja de o PT apoiar uma chapa formada por PCdoB e PSB, lançar um candidato próprio ou indicar o vice. "É preciso haver reflexão, diálogo. Depois desse entendimento de unidade, vamos definir os nomes", afirmou.

adblock ativo