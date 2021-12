PT pode apoiar aliado para eleições em Salvador

O governador Rui Costa (PT) disse que o PT deverá apoiar aliados em muitos municípios baianos e que a capital baiana não está excluída desta possibilidade.

"Eu acho que não necessariamente o PT precisa ter candidato em todas as cidades. Sempre defendi isso e acho que o PT pode e deve apoiar candidatos de outros partidos em várias cidades da Bahia". Em Salvador?, pergunta a reportagem ao que responde Rui: "Em Salvador inclusive, não é excludente".

As declarações foram feitas nesta segunda, 1º, durante abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa da Bahia.

Ao ser questionado sobre como estão as conversas com o senador Walter Pinheiro (PT), Rui deu risada e brincou: "conversa sempre boa". Ele é seu candidato? "Ele é meu amigo pessoal".

Em recente entrevista ao A Tarde, o senador Walter Pinheiro disse que agradecia, mas não queria ser candidato. Na ocasião, ele deixou claro que não houve empenho suficiente do partido nas eleições de 2008, quando disputou a capital com João Henrique, que foi reeleito.

Dos partidos aliados ao PT para a disputa na capital estariam Alice Portugal (PCdoB) e supostamente Lidice da Mata (PSB). E pela beirada, pastor Isidorio (Pros).

Uma ala do PT, entretanto, ainda defende candidatura própria além de pulverização de nomes de aliados com vistas a provocar um segundo turno contra o prefeito ACM Neto (DEM) que todos concordam à boca pequena está com enorme vantagem para a reeleição.

